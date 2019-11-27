"Как во времена холодной войны". Меркель заступилась за НАТО

Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Для Германии жизненно важно сохранить единство оборонного альянса НАТО. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, непрямо реагируя на высказывание французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО", пишет Reuters.

"Сегодня поддержание (функциональности) НАТО - еще больше в наших интересах, чем это было во времена холодной войны. Или, по крайней мере, так же важно, как и в холодной войне", - обратилась Меркель к немецкому парламенту.

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Это жизненно важно по той причине, добавила Меркель, которую вчера озвучил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас: потому что Европа сейчас не может защитить себя сама - без США.

Ранее Макрон заявил, что без России Европа "исчезнет", добавив, что санкции против страны-оккупанта "не в наших интересах".

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