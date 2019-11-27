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"Как во времена холодной войны". Меркель заступилась за НАТО

"Как во времена холодной войны". Меркель заступилась за НАТО - Фото
Ангела Меркель (фото - ЕРА)
27.11.2019, 11:35

Поддержание жизнеспособности Альянса имеет первостепенное значение для интересов Германии, заявила канцлер

Для Германии жизненно важно сохранить единство оборонного альянса НАТО. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, непрямо реагируя на высказывание французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО", пишет Reuters.

"Сегодня поддержание (функциональности) НАТО - еще больше в наших интересах, чем это было во времена холодной войны. Или, по крайней мере, так же важно, как и в холодной войне", - обратилась Меркель к немецкому парламенту.

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Это жизненно важно по той причине, добавила Меркель, которую вчера озвучил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас: потому что Европа сейчас не может защитить себя сама - без США.

Ранее Макрон заявил, что без России Европа "исчезнет", добавив, что санкции против страны-оккупанта "не в наших интересах".

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Ангела Меркель нато
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