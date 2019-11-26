Глава МИД Германии: Европа не сможет защитить себя без США

Европа не может самостоятельно обеспечить свою безопасность без США. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Берлинском внешнеполитическом форуме, сообщает Deutsche Welle.
"Без Соединенных Штатов в настоящее время мы - ни в Германии, ни в Европе - не в состоянии обеспечить себе эффективную защиту", - подчеркнул Маас.
Он считает, что разделять европейскую и американскую безопасность "было бы крайне опасно".
Ранее Маас заявил, что Европа не должна забывать о том, что на востоке Украины идет война.