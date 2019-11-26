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Глава МИД Германии: Европа не сможет защитить себя без США

Глава МИД Германии: Европа не сможет защитить себя без США - Фото
Хайко Маас (фото - скриншот видео)
26.11.2019, 16:40

Хайко Маас считает, что разделять европейскую и американскую безопасность "было бы крайне опасно"

Европа не может самостоятельно обеспечить свою безопасность без США. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Берлинском внешнеполитическом форуме, сообщает Deutsche Welle.

"Без Соединенных Штатов в настоящее время мы - ни в Германии, ни в Европе - не в состоянии обеспечить себе эффективную защиту", - подчеркнул Маас.

Он считает, что разделять европейскую и американскую безопасность "было бы крайне опасно". 

Ранее Маас заявил, что Европа не должна забывать о том, что на востоке Украины идет война.

  • 18 ноября сообщалось, что Маас отменил поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий.
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США безопасность Европа маас хайко
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