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США сократят долю в НАТО и передадут сэкономленное Украине – CNN

США сократят долю в НАТО и передадут сэкономленное Украине – CNN - Фото
Фото: ЕРА
28.11.2019, 06:22

Общие расходы стран НАТО на оборону в 2019 году составят более $1 трлн.

В следующем году Белый дом собирается "символически" сократить финансирование НАТО, а сэкономленные средства передать Украине и Грузии. О таком плане CNN рассказали осведомленные источники.

Сейчас доля США в общем бюджете Альянса - около 22%, но у американского президента Дональда Трампа якобы стремятся сократить вклад примерно до 16% - почти до уровня Германии (14,8%). Образовавшийся дефицит, рассчитывают в Белом доме, покроют другие страны Альянса.

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"Это в значительной степени символический шаг, поскольку прямой бюджет НАТО относительно невелик - около $2,5 млрд, и он отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять не менее 2% ВВП (выполняют только восемь из 29 членов НАТО)", - сообщает CNN.

Один из представителей Пентагона заявил, что сэкономленные США деньги помогут профинансировать другие американские военные усилия и меры безопасности в Европе, включая программы поддержки стран-союзников, не входящие в НАТО, - Украины и Грузии.

  • Украине важно тесно сотрудничать с Грузией и Румынией, поскольку это поможет сдержать Россию "от принятия ужасного решения"заявил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. 

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