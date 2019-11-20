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Генсек НАТО выступил за усиление поддержки Украины и Грузии

Генсек НАТО выступил за усиление поддержки Украины и Грузии - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба президента Украины)
20.11.2019, 22:36

Столтенберг отметил важность двух стран для Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за усиление поддержки со стороны Альянса для Украины и Грузии. Об этом он сказал перед встречей глав МИД стран-членов НАТО, передает Голос Америки.

"Я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и кадры для того, чтобы мы могли предоставлять им больше практической поддержки", - сказал он.

Столтенберг также подчеркнул важность двух стран как партнеров НАТО в Черноморском регионе. "НАТО увеличило свое присутствие в Черноморском регионе за последние несколько лет. Мы согласовали в апреле пакет мер, чтобы проводить больше учений и увеличить обмен информацией", - добавил он.

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нато поддержка йенс столтенберг Грузия Украина
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