Генсек НАТО выступил за усиление поддержки Украины и Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за усиление поддержки со стороны Альянса для Украины и Грузии. Об этом он сказал перед встречей глав МИД стран-членов НАТО, передает Голос Америки.
"Я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и кадры для того, чтобы мы могли предоставлять им больше практической поддержки", - сказал он.
Столтенберг также подчеркнул важность двух стран как партнеров НАТО в Черноморском регионе. "НАТО увеличило свое присутствие в Черноморском регионе за последние несколько лет. Мы согласовали в апреле пакет мер, чтобы проводить больше учений и увеличить обмен информацией", - добавил он.
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