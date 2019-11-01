Столтенберг объяснил, готова ли Россия сдаться и уйти с Донбасса

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

На Донбассе до сих пор есть российские силы, страна-агрессор Россия оказывает поддержку боевикам, поэтому пока не видно ее готовности уйти Донбасса. Об этом в интервью Европейской правде заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос, видит ли он, что Россия готова сдаться и уйти с Донбасса, Столтенберг сказал: "Сейчас мы видим не так много готовности с российской стороны… Но это не уменьшает важность того, чтобы продолжать оказывать давление для достижения политического решения".

Он подчеркнул, что прекрасно понимает ситуацию - украинцы разочарованы и считают, что "это продолжается слишком долго".

"На Донбассе до сих пор есть российские силы, Россия управляет войсками, оказывает поддержку сепаратистам. И эта ситуация слишком затянулась. Но если вы обратитесь к истории, то увидите, что даже в ситуациях, которые, казалось бы, не имеют никакого шанса на решение, однажды все неожиданно менялось", - подчеркнул генсек.

В качестве примера он напомнил о падении Берлинской стены.

"Вряд ли кто-то мог это предвидеть даже за месяц. Но это произошло! И это привело к невероятным изменениям не только в Германии, но и по всей Европе! Или другой пример: если бы кто-то сказал мне в 1990-е, что балтийские государства станут членами НАТО, то я бы ответил, что это совершенно невозможно. А сейчас они – полноценные, активные, преданные и ценные члены Альянса", - объяснил Столтенберг.

Генсек НАТО считает, что "когда изменения начинаются, то все меняется очень быстро". "Когда именно и как именно это произойдет, сказать трудно", - уточнил он.

выразил уверенность, что временно оккупированные Луганск и Донецк обязательно вернутся под контроль Украины. 30 октября Столтенберг

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