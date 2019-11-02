Генерал США сказал, что поможет сдержать РФ от "ужасного решения"

Ходжес epa

Украине важно тесно сотрудничать с Грузией и Румынией, поскольку это улучшит сбор разведывательных данных, а также поможет сдержать Россию "от принятия ужасного решения". Об этом заявил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, сообщает Укринформ.

Он призвал Украину "всегда делать все возможное для самозащиты". "Украине важно тесно сотрудничать с двумя соседями: Грузией и Румынией - над улучшением сбора разведывательных данных, раннего предупреждения, сотрудничества военно-морских сил. Подобное поможет сдержать Россию от принятия ужасного решения", - отметил Ходжес.

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По его словам, в США уверены, что в будущем Украину ждет членство в НАТО.

"Что касается членства в НАТО, то мы хотим, чтобы это произошло, я не знаю когда, но со временем это будет. Поэтому важной составляющей безопасности являются прочные двусторонние отношения между Украиной и США, Румынией, Турцией, Грузией", - сказал Ходжес.

В январе 2018 года Ходжес сказал, что Россия слишком много инвестировала в войну в Донбассе, чтобы просто уйти. Ранее генерал США высказывался, что миротворческая миссия ООН должна получить мандат , который не заморозит ситуацию в Донбассе навсегда.

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