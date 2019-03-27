Генерал США объяснил, на что делает ставку путинская Россия

Бен Ходжес (фото - EPA)

Россия делает ставку на раскол НАТО и ЕС. Об этом в интервью Delfi заявил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

"Чего у России нет, так это необходимого числа людей и количества техники, чтобы воевать с НАТО. Когда в 1981 году я начинал служить молодым лейтенантом, мы ждали массированного прорыва советских танков через Фульдский коридор в Германии. Сегодня Российская Федерация не желает, да и не способна осуществить такой прорыв. Она делает ставку на раскол НАТО и ЕС", - отметил Ходжес.

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Отвечая на вопрос, в чем слабость и сила России как мирового игрока, Ходжес сказал: "С экономикой, опирающейся на экспорт нефти, газа и оружия, и сравнительно небольшим для такой территории населением, наибольший вызов для России – не НАТО, а Китай и исламский экстремизм. У России гигантская протяженность границ, однако основные военные силы она концентрирует на самом безопасном – западном - участке границы. Это бессмысленно!".

Он уверен, рано или поздно это приведет к возобновлению военного противостояния с Китаем. "Кроме того, у Москвы нет союзников, по крайней мере, настоящих точно нет", - подчеркнул Ходжес.

В январе 2018 года Ходжес сказал, что Россия слишком много инвестировала в войну в Донбассе, чтобы просто уйти. Ранее генерал США высказывался, что миротворческая миссия ООН должна получить мандат, который не заморозит ситуацию в Донбассе навсегда.