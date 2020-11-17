Агрессия России и коррупция – два препятствия Украины на пути в НАТО: представитель США
Правительство США будет и дальше будет сотрудничать с президентом Владимиром Зеленским для развития интеграции Украины в НАТО, сказала Кристина Квин
Украина стоит перед двумя весомыми вызовами, которые необходимо решить для членства страны в НАТО – агрессия России на нескольких фронтах и коррупция. Об этом заявила временно поверенная в делах США Кристина Квин.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сейчас есть два вызова, которые стоят на пути евроатлантической интеграции Украины. Первое это то, что Украина борется с российской агрессией на нескольких фронтах – оккупация Крыма, вооруженный конфликт на Донбассе, кибератаки и дезинформация. Также есть внутренние вызовы – это борьба с коррупцией", – считает Квин.
По ее словам, союзники России в Украине пытаются подорвать проевропейский нарратив заявлениями о якобы внешнем вмешательстве в украинские дела. Этим они хотят посеять антизападные настроения в стране, считает дипломат.
Квин отметила, что правительство США будет и дальше будет сотрудничать с президентом Владимиром Зеленским для развития интеграции Украины в НАТО.
- 14 сентября 2020-го Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности. В ней предусмотрено развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, Европейским Союзом и США.
- Украина в ближайшие годы может получить план действий по членству в НАТО, заявил нардеп Слуги Народа Егор Чернев. Для этого необходимо реализовать ряд реформ, предусмотренных ежегодными национальными программами.
Читайте также: Глава МИД Литвы объяснил, что мешает вступлению Украины в НАТО
Комментарии