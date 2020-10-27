"Украина будет в НАТО". В Слуге народа назвали условия для получения ПДЧ в Альянсе

Запад "по политическим соображениям" не говорит прямо, что готовятся принять Украину в НАТО, но де-факто это будет означать ПДЧ, пояснил Чернев

Украина в ближайшие годы может получить план действий по членству в НАТО, для этого необходимо реализовать ряд реформ, предусмотренных ежегодными национальными программами. Об этом после общения с замом генсека НАТО Мирчей Джоане сообщил в Facebook глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО и нардеп Слуги Народа Егор Чернев.

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"Украина будет в НАТО. И уже в ближайшие несколько лет может получить ПДЧ – план действий по членству в Североатлантическом альянсе", – написал он.

По его словам, реформы охватывают политические, экономические, оборонные, ресурсные, вопросы безопасности и правовые аспекты. Однако прежде всего, пишет Чернев, необходимы:

– реформа СБУ;

- внедрение парламентского контроля над сектором безопасности и обороны;

- новый закон о государственной тайне.

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"Конечно, по политическим соображениям наши западные партнеры не заявляют прямо, что готовятся принять Украину в НАТО. Но предоставления ПДЧ автоматически означает, что страна становится кандидатом и, после завершения всех необходимых реформ, вступает в Альянс", – добавил Чернев.

В 2008-году на Бухарестском саммите НАТО стороны договорились: Грузия и Украина страны станут членами Альянса. Согласно документу, следующим шагом для этих стран должно стать получение плана действий по членству в НАТО.

12 июня 2020-го НАТО предоставил Украине статуса партнера с расширенными возможностями. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса. В ответ в Кремле начали угрожать, что это "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

14 сентября 2020-го президент Владимир Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности. В ней предусмотрено развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, Европейским Союзом и США.

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Марк Сировой

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