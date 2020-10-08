Зеленский в Лондоне призвал предоставить Украине план по вступлению в НАТО
Членство Украины в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороны, заявил президент Зеленский
Президент Владимир Зеленский в Лондоне призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким. Он сказал, что Украине нужен план действий по членству и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", – рассказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что эти слова были сказаны во время неформального разговора, когда обе стороны называли вещи своими именами.
Кулеба добавил, что на встрече с Джонсоном с Великобританией подписали соглашение о стратегическом партнерстве и торговле. Также говорили об инвестициях оборонном сотрудничестве, борьбе с коронавирусом.
- В 2008-году на Бухарестском саммите НАТО стороны договорились: Грузия и Украина страны станут членами Альянса. Согласно документу, следующим шагом для этих стран должно стать получение плана действий по членству в НАТО.
- 12 июня 2020-го НАТО предоставил Украине статуса партнера с расширенными возможностями. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса. В ответ в Кремле начали угрожать, что это "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".
- 14 сентября 2020-го президент Владимир Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности. В ней предусмотрено развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, Европейским Союзом и США.
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