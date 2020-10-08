Зеленский в Лондоне призвал предоставить Украине план по вступлению в НАТО

Членство Украины в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороны, заявил президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский в Лондоне призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким. Он сказал, что Украине нужен план действий по членству и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", – рассказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что эти слова были сказаны во время неформального разговора, когда обе стороны называли вещи своими именами.

Кулеба добавил, что на встрече с Джонсоном с Великобританией подписали соглашение о стратегическом партнерстве и торговле. Также говорили об инвестициях оборонном сотрудничестве, борьбе с коронавирусом.

В 2008-году на Бухарестском саммите НАТО стороны договорились: Грузия и Украина страны станут членами Альянса. Согласно документу, следующим шагом для этих стран должно стать получение плана действий по членству в НАТО.

12 июня 2020-го НАТО предоставил Украине статуса партнера с расширенными возможностями. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса. В ответ в Кремле начали угрожать, что это "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

14 сентября 2020-го президент Владимир Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности. В ней предусмотрено развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, Европейским Союзом и США.

Читайте также: 1,25 млрд фунтов. Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в сфере обороны

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.