Зеленский утвердил стратегию национальной безопасности: членство в ЕС и НАТО - приоритет

Стратегия определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о создании стратегии национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Стратегия определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности.

В документе отмечается, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность - наивысшая социальная ценность.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:

- сдерживание - развитие оборонных возможностей и возможностей в сфере безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

- устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям ситуации с безопасностью и поддерживать устойчивое функционирование;

- взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом, США и НАТО.

Приоритеты национальных интересов:

- отстаивание независимости и государственного суверенитета;

- восстановление территориальной целостности в рамках международно признанного государственной границы Украины;

- общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала;

- защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;

- европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с распространением COVID-19, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

18 февраля СНБО одобрил стратегию нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны" и передал ее на утверждение президенту.

Вадим Ребрина

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