СНБО одобрил стратегию нацбезопасности: основные принципы и цели

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СНБО одобрил стратегию нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны" и передал ее на утверждение президенту. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

При этом заседание, на котором была одобрена стратегия, прошло при участии президента Владимира Зеленского.

"Впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Наивысший приоритет и главная задача государства, согласно документу, - установление мира как залога развития страны, но без потери суверенитета.

Стратегия основывается на трех основных принципах:

- сдерживание (развитие возможностей в обороне и безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины),

- устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей),

- взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

Приоритеты национальных интересов: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

По словам Данилова, консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) одобрила проект стратегии.

Ранее Данилов заявлял, что стратегия будет разработана на основании потенциальных угроз, которые должен определить совет.