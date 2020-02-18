Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СНБО одобрил стратегию нацбезопасности: основные принципы и цели

СНБО одобрил стратегию нацбезопасности: основные принципы и цели - Фото
Фото: president.gov.ua
18.02.2020, 14:41

СНБО одобрил стратегию нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны" и передал ее на подпись президенту Зеленскому

СНБО одобрил стратегию нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны" и передал ее на утверждение президенту. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

При этом заседание, на котором была одобрена стратегия, прошло при участии президента Владимира Зеленского.

"Впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Наивысший приоритет и главная задача государства, согласно документу, - установление мира как залога развития страны, но без потери суверенитета.

Стратегия основывается на трех основных принципах:

- сдерживание (развитие возможностей в обороне и безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины),

- устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей),

- взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

Приоритеты национальных интересов: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

По словам Данилова, консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) одобрила проект стратегии.

Ранее Данилов заявлял, что стратегия будет разработана на основании потенциальных угроз, которые должен определить совет.

Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский нацбезопасность стратегия снбо Алексей Данилов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 