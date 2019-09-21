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План обороны Украины команда Зеленского покажет в следующем году

План обороны Украины команда Зеленского покажет в следующем году - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)
21.09.2019, 20:13

Вместе с тем проект плана министр обороны пообещал обнародовать уже в этом году

План обороны Украины, который разрабатывает новая власть, будет представлен в следующем году. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, этот документ периодически будет пересматриваться, "потому что ситуация динамична".

Вместе с тем проект плана Загороднюк пообещал обнародовать уже в этом году.

"В этом году наша главная задача - это сделать (это также не будет законченным) оборонительный осмотр и вообще анализ контекста безопасности. Потому что вообще процесс такой. Мы сначала анализируем имеющуюся ситуацию и контекст безопасности, причем не только в военной сфере, но и всех факторов: экономических, политических, культурных, социальных и т.д., которые могут влиять на ситуацию с безопасностью в стране", - сказал глава Минобороны.

Он отметил, что параллельно с этим делается оборонный обзор, то есть обзор возможностей, которые имеются сейчас. Далее, основываясь на этом, определяется сценарий угроз. После этого, основываясь на сценариях угроз, определяется уже стратегия обороны и стратегия национальной безопасности.

20 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1011 о внесении изменений в закон об обороне Украины по организации обороны государства.

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минобороны Андрей Загороднюк План обороны
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