План обороны Украины команда Зеленского покажет в следующем году

Андрей Загороднюк (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)

План обороны Украины, который разрабатывает новая власть, будет представлен в следующем году. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, этот документ периодически будет пересматриваться, "потому что ситуация динамична".

Вместе с тем проект плана Загороднюк пообещал обнародовать уже в этом году.

"В этом году наша главная задача - это сделать (это также не будет законченным) оборонительный осмотр и вообще анализ контекста безопасности. Потому что вообще процесс такой. Мы сначала анализируем имеющуюся ситуацию и контекст безопасности, причем не только в военной сфере, но и всех факторов: экономических, политических, культурных, социальных и т.д., которые могут влиять на ситуацию с безопасностью в стране", - сказал глава Минобороны.

Он отметил, что параллельно с этим делается оборонный обзор, то есть обзор возможностей, которые имеются сейчас. Далее, основываясь на этом, определяется сценарий угроз. После этого, основываясь на сценариях угроз, определяется уже стратегия обороны и стратегия национальной безопасности.

20 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1011 о внесении изменений в закон об обороне Украины по организации обороны государства.