1,25 млрд фунтов. Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в сфере обороны
Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах
Сегодня, 7 октября, в присутствии президента Владимира Зеленского был подписан меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сферах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Как отмечается, меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли и привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.
В ОП пишут, что это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере – это критически важно в условиях обострения в Черноморском регионе.
Документ подписали министр обороны Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес.
- Ранее сегодня Зеленский анонсировал подписание Украиной и Великобританией меморандума о развитии украинского военно-морского флота на сумму 1,25 млрд фунтов.
- 7-8 октября Зеленский с супругой находятся с официальным визитом в Великобритании.
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