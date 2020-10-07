1,2 млрд фунтов на флот. Британия и Украина подпишут меморандум о развитии ВМС – Зеленский

Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии украинского военно-морского флота на сумму 1,25 млрд фунтов. Об этом из Великобритании рассказал президент Владимир Зеленский, комментарий которого предоставили LIGA.net в пресс-службе главы государства.

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"Подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ. Будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов. Мы все верили, что снова появится военно-морской флот в Украине. И наконец, это первый такой мощный шаг", – сказал он.

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Зеленский добавил, что на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве и торговле.

"Оно даст возможность продлить соглашение о свободной торговле и расширить его после того, как Великобритания вышла из Европейского союза", – объяснил президент.

Также, по словам Зеленского, на встрече с королевской семьей обсудят вопрос инфраструктуры для психологической реабилитации военнослужащих. Кроме того, запланированы встречи с диаспорой и бизнесом. "Отдельно будет встреча с мэром Лондон-сити, это моя мечта построить Киев-Сити", – сказал Зеленский.

Супруга президента Елена Зеленская будет заниматься меморандумом, чтобы в британских музеях появились украинские аудиогиды, добавил глава государства.

Этой осенью Украина ответила на российские учения "Кавказ-2020" международными учениями с участием стран НАТО: в маневрах приняли участие 12 000 украинских военнослужащих, до 700 единиц военной техники и военные подразделения стран США и Британии.

В Украине учения начались с десантирования британских и украинских военных: фото.

7-8 октября Зеленский с супругой будут находиться с официальным визитом в Великобритании.

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