1,2 млрд фунтов на флот. Британия и Украина подпишут меморандум о развитии ВМС – Зеленский

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Меморандум с Великобританией – первый мощный шаг для военно-морского флота Украины, считает президент Зеленский

Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии украинского военно-морского флота на сумму 1,25 млрд фунтов. Об этом из Великобритании рассказал президент Владимир Зеленский, комментарий которого предоставили LIGA.net в пресс-службе главы государства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ. Будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов. Мы все верили, что снова появится военно-морской флот в Украине. И наконец, это первый такой мощный шаг", – сказал он.

Читайте также: Кулеба: Не будем возражать, если британцы десантируются на юге Украины и останутся

Зеленский добавил, что на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве и торговле.

"Оно даст возможность продлить соглашение о свободной торговле и расширить его после того, как Великобритания вышла из Европейского союза", – объяснил президент.

Также, по словам Зеленского, на встрече с королевской семьей обсудят вопрос инфраструктуры для психологической реабилитации военнослужащих. Кроме того, запланированы встречи с диаспорой и бизнесом. "Отдельно будет встреча с мэром Лондон-сити, это моя мечта построить Киев-Сити", –  сказал Зеленский.

Супруга президента Елена Зеленская будет заниматься меморандумом, чтобы в британских музеях появились украинские аудиогиды, добавил глава государства.

Читайте также: "Будете удивлены". Пристайко рассказал о новом соглашении с Британией и визах в эту страну

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Великобритания, вмс, флот, меморандум
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
1,2 млрд фунтов на флот. Британия и Украина подпишут меморандум о развитии ВМС – Зеленский
1,2 млрд фунтов на флот. Британия и Украина подпишут меморандум о развитии ВМС – Зеленский
Россия испытала боевую гиперзвуковую ракету "Циркон" – видео запуска
Россия испытала боевую гиперзвуковую ракету "Циркон" – видео запуска
Всему виной проливной дождь. В Тернополе затопило улицы и дома – фото, видео
Всему виной проливной дождь. В Тернополе затопило улицы и дома – фото, видео
Экономика Госгеонедра не продлила договор на добычу золота компании из орбиты Медведчука – Схемы
Северный поток-2. Польский регулятор оштрафовал Газпром на $7,6 млрд
ТЭК Северный поток-2. Польский регулятор оштрафовал Газпром на $7,6 млрд
Бизнес на парковке. Киев заработал на эвакуаторах и штрафах 10 млн. Кому ушли еще 45 млн?
Авто Бизнес на парковке. Киев заработал на эвакуаторах и штрафах 10 млн. Кому ушли еще 45 млн?
Популярное
фото/видео
Эсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортаж
Эсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортаж
1,2 млрд фунтов на флот. Британия и Украина подпишут меморандум о развитии ВМС – Зеленский
1,2 млрд фунтов на флот. Британия и Украина подпишут меморандум о развитии ВМС – Зеленский 14:20
Россия испытала боевую гиперзвуковую ракету "Циркон" – видео запуска
Россия испытала боевую гиперзвуковую ракету "Циркон" – видео запуска 11:24
Всему виной проливной дождь. В Тернополе затопило улицы и дома – фото, видео
Всему виной проливной дождь. В Тернополе затопило улицы и дома – фото, видео 10:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 