"Будете удивлены". Пристайко рассказал о новом соглашении с Британией и визах в эту страну

Вопрос виз в Великобританию остается чувствительным, но украинцы как минимум могут рассчитывать на упрощение процедур

Украина и Великобритания подпишут новое соглашения, в котором объявят отношения стратегическими. Документ будет похож на соглашение об ассоциации с Европейским союзом, рассказал в интервью Голосу Америки посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

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"Огромный документ. Много сотен страниц. Думаю, публика будет удивлена, когда документ будет подписываться лидерами. На столе вы увидите вот такого примерно размера папку бумаг (высоко поднимает руку, – ред.)", – сказал дипломат.

По его словам, в документе будет решаться множество вопросов, соглашение устанавливает стратегическое партнерство. "Это фактически соглашение о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это соглашение примерно такое же, как мы подписывали ассоциативное соглашение с Европейским союзом", – объяснил он.

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Пристайко говорит, что неудовлетворительным пока остается вопрос британских виз для украинских граждан, но Лондон это признает – и в ближайшее время министры иностранных дел должны обсудить этот вопрос отдельно.

"Процесс чувствительный для внутренней политики как Украины, так и Великобритании. Но как минимум мы можем говорить об упрощении тех процедур, которые наиболее донимают украинцев", – рассказал он.

Он также сказал, что, несмотря на Brexit, британские политики не пробовали отговорить его от евроинтеграционного курса. При этом Пристайко говорит, что Украина "с открытыми глазами" идет в ЕС и сможет понять, что заставило Британию выйти: что им дал ЕС и в чем ограничивал.

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Марк Сировой

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