Украина рассчитывает на крупный оружейный контракт с Британией - посол

Речь идет не только о покупке, но и о производстве оружия в Украине

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал заключение значительного контракта с этой страной на покупку и производство летального оружия. Об этом Пристайко сказал в интервью Европейской правде.

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"Британский трек - уникален. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это также наш очень важный партнер по безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", - сказал посол.

"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное оружие - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию. Это позиция нашего правительства, и она справедлива", - добавил он.

В мае вице-премьер-министр Алексей Резников в эфире Радио Крым.Реалии заявил, что украинская власть ждет помощи от Великобритании и США по условиям Будапештского меморандума, который был нарушен Россией.

Вадим Ребрина

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