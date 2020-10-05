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Зеленский едет в Британию: в программе визита – встреча с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

05.10.2020, 17:08
Зеленский едет в Британию: в программе визита – встреча с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом - Фото
Владимир и Елена Зеленские (Фото: пресс-служба президента)

Запланированы переговоры Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном

7-8 октября президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская посетят с официальным визитом Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Запланированы переговоры Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. После этого состоится подписание украинского-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Планируется также подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.

"В рамках визита предусмотрена аудиенция президента Владимира Зеленского и Елены Зеленской с Их Королевскими Высочествами Герцогом и Герцогиней Кембриджскими", – говорится в сообщении.

Кроме того запланированы встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой биржи и встреча с британскими инвесторами.

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Вадим Ребрина
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