Зеленский отменил запланированный на октябрь визит в Беларусь. Там огорчились
"Если руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами", - ответили в Минске
Президент Владимир Зеленский отменил запланированный на октябрь этого года визит в Беларусь. Он должен был принять участие в Форуме регионов Украины и Беларуси в Гродно. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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В то же время посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что и сам форум перенесли на октябрь 2021 года по инициативе украинской стороны. Об этом он сказал в интервью изданию Украина-Бизнес.
Посол посетовал, что украинская сторона практически перечеркнула работу по подготовке визита Зеленского в Беларусь.
Он считает, что в результате таких событий "пострадают в первую очередь экономики наших стран, связи между регионами и между простыми людьми".
"Если руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - заявил посол Беларуси.
В Офисе президента не смогли подтвердить информацию о переносе форума, но отметили, что его проведение "зависит от очень многих факторов".
- 11 июля в ОП сообщили, что Зеленский планирует в октябре этого года принять участие в третьем Форуме регионов Украины и Беларуси, который должен состояться в белорусском Гродно.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране идут протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как президента Беларуси.
- Украина официально не признала Лукашенко президентом Беларуси.
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