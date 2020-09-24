Зеленский отменил запланированный на октябрь визит в Беларусь. Там огорчились

"Если руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами", - ответили в Минске

Президент Владимир Зеленский отменил запланированный на октябрь этого года визит в Беларусь. Он должен был принять участие в Форуме регионов Украины и Беларуси в Гродно. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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В то же время посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что и сам форум перенесли на октябрь 2021 года по инициативе украинской стороны. Об этом он сказал в интервью изданию Украина-Бизнес.

Посол посетовал, что украинская сторона практически перечеркнула работу по подготовке визита Зеленского в Беларусь.

Он считает, что в результате таких событий "пострадают в первую очередь экономики наших стран, связи между регионами и между простыми людьми".

"Если руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - заявил посол Беларуси.

В Офисе президента не смогли подтвердить информацию о переносе форума, но отметили, что его проведение "зависит от очень многих факторов".

11 июля в ОП сообщили , что Зеленский планирует в октябре этого года принять участие в третьем Форуме регионов Украины и Беларуси, который должен состояться в белорусском Гродно.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко Уже больше месяца в стране идут протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики. объявил о своей победе.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как президента Беларуси.

Украина официально не признала Лукашенко президентом Беларуси.

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Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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