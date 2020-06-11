Зеленский собирается в Беларусь. Надеется, что коронавирус не помешает

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский планирует в октябре этого года принять участие в третьем Форуме регионов Украины и Беларуси, который должен состояться в белорусском Гродно. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Сегодня в Минске глава ОП Андрей Ермак обсудил визит Зеленского в Беларусь с главой Администрации президента Беларуси Игорем Сергиенко.

Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает проведению форума.

Также Ермак обсудил с белорусским коллегой увеличение товарооборота между двумя странами, сотрудничество в области инфраструктуры, транзит нефти и борьбу с коронавирусом.

Кроме того украинская делегация встретилась с членами нового правительства Беларуси.

По официальным данным, в Беларуси на данный момент 51 816 случаев коронавируса. 293 человека умерли. Президент Александр Лукашенко известен своим скептическим отношением к пандемии COVID-19. В Беларуси не вводили жесткий карантин, 9 мая там провели парад по случаю Дня победы.

В октябре 2019 г Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Житомире. Лукашенко и Зеленский приняли в нем участие.

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