Украинская делегация обсудила с представителями РФ повышение эффективности ТКГ

Представители Украины встретились в Беларуси с российской стороной трехсторонней контактной группы и обсудили повышение эффективности работы ТКГ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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"В рамках рабочего визита в Беларусь украинская делегация встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) с целью обсуждения повышения эффективности работы группы", - сказано в сообщении.
В ОП отметили ,что встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров нормандского формата и в продолжение встречи украинской делегации в Берлине 2 июня.
Завтра, сообщили на Банковой, украинская делегация в нормандском формате отправится в рабочую поездку в Париж.