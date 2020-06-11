Украинская делегация обсудила с представителями РФ повышение эффективности ТКГ

Алексей Резников (Фото: пресс-служба Кабмина)

Представители Украины встретились в Беларуси с российской стороной трехсторонней контактной группы и обсудили повышение эффективности работы ТКГ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"В рамках рабочего визита в Беларусь украинская делегация встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) с целью обсуждения повышения эффективности работы группы", - сказано в сообщении.

В ОП отметили ,что встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров нормандского формата и в продолжение встречи украинской делегации в Берлине 2 июня.

Завтра, сообщили на Банковой, украинская делегация в нормандском формате отправится в рабочую поездку в Париж.

1 июня глава ОП Андрей Ермак сообщил , что сейчас происходит "полноценное конструирование переговорной площадки" по ситуации на Донбассе.

Сегодня представитель России Борис Грызлов заявил , что идея Украины с привлечением к переговорам переселенцев как представителей ОРДЛО - это якобы "выход из минского процесса".





