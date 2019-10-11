Лукашенко зовет Зеленского к себе: хочет укреплять диалог

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко (фото - пресс-служба президента)

Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Минск "в удобное для него время". Об этом говорится в письме на имя президента Украины.

Лукашенко поблагодарил Зеленского "за теплый прием" в Житомире.

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По его мнению, переговоры там показали "солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества", а также то, что нужно усиливать прямой межрегиональный диалог.