Зеленский: Если власть Беларуси не пойдет на диалог с народом, этой власти не будет

Президент подчеркнул, что Украина солидарна с Европой по вопросу о Беларуси

Если власть Беларуси не пойдет на диалог с народом, этой власти не будет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге во время визита в Словакию.

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По словам Зеленского, власть Беларуси должна остановить действия, направленные против своего народа, иначе она получит очень мощный ответ.

"Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает позицию партнеров по вопросу о Беларуси: "Здесь мы единомышленники со всеми странами Европы", – отметил он.

Денис Юдин

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