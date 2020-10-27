Глава МИД Литвы объяснил, что мешает вступлению Украины в НАТО

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс убежден, что Украина должна решить крымский вопрос до вступления в НАТО

Препятствием вступлению Украины в НАТО является не только продолжающийся конфликт на Донбассе, но и российская оккупация Крыма. Об этом заявлен глава МИД Литвы Линас Линкявичюс , сообщает Европейская правда.

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"Правила НАТО таковы, что Альянс не будет приглашать к членству государства, на границах которого идет война независимо от того, кто является агрессором, а кто жертвой", – отметил глава МИД Литвы.

Он добавил, что "однажды момент готовности наступит, если Украина сохранит курс, а общество его в целом поддержит".

Отвечая на вопрос, должна ли Украина решить крымский вопрос до вступления в НАТО, Линкявичюс сказал: "Конечно, до членства. Но и приглашение к членству не придет быстро, поверить. Это Украине тоже надо понимать.

21 октября президент Владимир Зеленский призвал украинских разведчиков ориентироваться в своей работе на стандарты спецслужб НАТО.

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Арина Толина

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