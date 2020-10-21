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Зеленский призвал украинских разведчиков ориентироваться на спецслужбы НАТО

21.10.2020, 17:35
Зеленский призвал украинских разведчиков ориентироваться на спецслужбы НАТО - Фото
Фото: gur.gov.ua

По мнению президента, разведке необходимо возобновлять активные меры воздействия с целью защиты украинских интересов за рубежом

Президент Владимир Зеленский призвал украинских разведчиков ориентироваться в своей работе на стандарты спецслужб НАТО. Об этом он сказал во время встречи с разведчиками Госпогранслужбы, сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

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Президент поздравил пограничников с 17-й годовщиной создания разведывательного органа Администрации Госпогранслужбы.

Во время выступления Зеленский, в частности, отметил, что пограничная разведка, как и другие разведывательные подразделения, должна постоянно развиваться и совершенствоваться.

По его словам, чтобы справиться с новыми вызовами, необходимо оперативно повышать качество и достоверность разведывательной информации, улучшать взаимодействие с другими разведывательными подразделениями и возобновлять активные меры воздействия с целью защиты украинских интересов за рубежом.

"Ориентиром при этом должны быть стандарты специальных служб государств-членов НАТО. В этом – залог вашей успешной работы по всем основным направлениям. В частности, участие разведки в достижении мира на Донбассе", – подчеркнул Зеленский.

  • В ноябре 2019 года Зеленский предложил реформировать разведсообщество и внес в парламент четыре законопроекта о разведке.
  • 17 сентября 2020 г Верховная Рада большинство голосов приняла закон о разведке.
  • Сегодня президент его подписал. По словам Зеленского, реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет "соответствовать характеру и масштабным актуальным угрозам Национальной безопасности Украины".
Вадим Ребрина
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