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Зеленский предложил реформировать разведсообщество Украины

Зеленский предложил реформировать разведсообщество Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
11.11.2019, 20:23

Новые законопроекты президента определят, кто сможет заниматься разведкой, и разграничат полномочия спецслужб

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду четыре законопроекта о разведке. Тексты законопроектов опубликованы на сайте парламента.

Зеленский предлагает Раде рассмотреть законопроекты 2112 о разведке,  2413 об изменениях в бюджетном кодексе, 2414 о Службе внешней разведки, 2115 об изменениях в закон о судьях, которые будут регулировать разведывательную деятельность.

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Законопроекты определяют структуру разведывательного сообщества, в которое войдут СВР, разведка Минобороны и разведка Погранслужбы, также контрразведывательной деятельностью сможет заниматься СБУ. Никто другой не будет иметь права заниматься разведкой.

Вводится координационный орган по вопросам разведки, который сможет создавать президент; усовершенствуется разделение полномочий между службами разведки, чтобы избежать дублирования функций с СБУ; предусмотрен контроль за деятельностью разведсообщества со стороны президента, Рады, Счетной палаты и гражданского общества.

Также регулируется вопросы о разведывательной тайне и порядке доступа к такой информации.

  • 20 сентября Зеленский назначил новым начальником СВР Валерия Евдокимова.

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Владимир Зеленский разведка
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