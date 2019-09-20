Зеленский назначил Евдокимова главой Службы внешней разведки

Валерий Евдокимов (фото - пресс-служба СВР)

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова новым начальником Службы внешней разведки (СВР). Ранее он занимал должность замглавы СВР. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Справка. Валерий Евдокимов родился 17 ноября 1969 в Ровно.

В 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы. Тогда ему было присвоено звание генерал-майора.

В 2017 году Евдокимова наградили Орденом Данилы Галицкого. 9 июля 2019 года президент назначил Евдокимова заместителем начальника СВР.

12 сентября Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности Украины.

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