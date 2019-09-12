Зеленский уволил Бухарева из СВР и передал его Баканову

Владислав Бухарев (скриншот)

Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности Украины, которой руководит Иван Баканов.

На новом месте работы Бухарев будет начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

В 2014-м, до избрания в парламент, он уже работал в СБУ на этой должности. Также был офицером по особо важным поручениям главы СБУ.

11 июня 2019 года Зеленский назначил Бухарева главой СВР, чем вызвал немалый скандал из-за того, что чиновник ранее получил медаль ФСБ. LIGA.net выяснила, откуда у него такая награда.

Бухарев - нардеп VIII созыва Рады от Батькивщины. Воинское звание — генерал-лейтенант. Спецзвание — генерал-лейтенант налоговой милиции. Был ч леном комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. 25 декабря 2018-го включен в санкционный список РФ.

У Зеленского опровергли данные о том, что жена Бухарева якобы работает сценаристом студии Квартал 95, но отказались комментировать возможное кумовство с участником Квартала Евгением Кошевым.

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