В АП говорят, что жена Бухарева не работала сценаристкой Квартала

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В Администрации президента опровергли информацию о том, что жена главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева якобы работает сценаристом студии Квартал 95. Об этом Hromadske сообщила пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко.

"Мы выяснили, что в Квартале 95 она не работала", - сказала она.

При этом Руденко отказалась комментировать возможное кумовство Бухарева с участником Квартала Евгением Кошевым, поскольку "не знает" об этом.

О том, что жена Бухарева работает сценаристом в Квартале 95, ранее сообщила журналистка Татьяна Николаенко в Facebook.

Сегодня Бухарева представили личному составу СВР. Причем сделал это, судя по всему, первый помощник президента Сергей Шефир, который является совладельцем студии Квартал 95.