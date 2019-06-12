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12.06.2019, 21:07

В АП говорят, что жена Бухарева не работала сценаристкой Квартала

В АП говорят, что жена Бухарева не работала сценаристкой Квартала - Фото
Скриншот с видео

При этом на Банковой отказалась комментировать возможное кумовство главы Службы внешней разведки с участником Квартала Евгением Кошевым

В Администрации президента опровергли информацию о том, что жена главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева якобы работает сценаристом студии Квартал 95. Об этом Hromadske сообщила пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко.

"Мы выяснили, что в Квартале 95 она не работала", - сказала она.

При этом Руденко отказалась комментировать возможное кумовство Бухарева с участником Квартала Евгением Кошевым, поскольку "не знает" об этом.

О том, что жена Бухарева работает сценаристом в Квартале 95, ранее сообщила журналистка Татьяна Николаенко в Facebook.

Сегодня Бухарева представили личному составу СВР. Причем сделал это, судя по всему, первый помощник президента Сергей Шефир, который является совладельцем студии Квартал 95.

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Теги: владислав бухарев, Квартал 95, Евгений Кошевой
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