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12.06.2019, 20:26

Главу Службы внешней разведки представили личному составу

Главу Службы внешней разведки представили личному составу - Фото
Владислав Бухарев (фото - facebook.com/buharev.page) 45

Судя по сообщению пресс-службы СВР, представлял Бухарева коллективу первый помощник президента Сергей Шефир

Главу Службы внешней разведки (СВР) Владислава Бухарева представили личному составу ведомства. Об этом сообщает пресс-служба СВР.

При этом пресс-служба проиллюстрировала это сообщение фотографией, на которой запечатлены Бухарев и первый помощник президента Сергей Шефир

11 июня Зеленский подписал указ о назначении Бухарева главой Службы внешней разведки.

Позже выяснилось, что Бухарев награжден медалью ФСБ "За боевое содружество". 

Сергей Шефир в одном из интервью сообщил, что он уже седьмой год бизнес-партнер Игоря Коломойского в телевизионном бизнесе.

Шефир является одним из владельцев студии Квартал 95.

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Теги: свр, владислав бухарев, Сергей Шефир
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