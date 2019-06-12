Главу Службы внешней разведки представили личному составу

Владислав Бухарев (фото - facebook.com/buharev.page) 45

Главу Службы внешней разведки (СВР) Владислава Бухарева представили личному составу ведомства. Об этом сообщает пресс-служба СВР.

При этом пресс-служба проиллюстрировала это сообщение фотографией, на которой запечатлены Бухарев и первый помощник президента Сергей Шефир.

11 июня Зеленский подписал указ о назначении Бухарева главой Службы внешней разведки.

Позже выяснилось, что Бухарев награжден медалью ФСБ "За боевое содружество".

Сергей Шефир в одном из интервью сообщил, что он уже седьмой год бизнес-партнер Игоря Коломойского в телевизионном бизнесе.

Шефир является одним из владельцев студии Квартал 95.