Зеленский назначил главу Службы внешней разведки

Владислав Бухарев (фото - личный Facebook)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении главы Службы внешней разведки. Об этом на брифинге сообщил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Главой службы стал Владислав Бухарев.

Бухарев - народный депутат Украины VIII созыва (от Батькивщины). Воинское звание — генерал-лейтенант. Специальное звание — генерал-лейтенант налоговой милиции.

Он также член комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. 25 декабря 2018-го - включен в санкционный список России.

В 2014-м, до избрания в парламент, работал в СБУ в должности первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особо важным поручениям главы СБУ.

Ранее сегодня сообщалось, что президент уволил 15 глав областных государственных администраций.

Читайте также: Зеленский предлагает назначить нового главу МИД