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11.06.2019, 16:21

Зеленский назначил главу Службы внешней разведки

Зеленский назначил главу Службы внешней разведки - Фото
Владислав Бухарев (фото - личный Facebook)

Главой ведомства стал нардеп от Батькивщины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении главы Службы внешней разведки. Об этом на брифинге сообщил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка

Главой службы стал Владислав Бухарев

Бухарев - народный депутат Украины VIII созыва (от Батькивщины). Воинское звание — генерал-лейтенант. Специальное звание — генерал-лейтенант налоговой милиции.

Он также член комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. 25 декабря 2018-го - включен в санкционный список России.

В 2014-м, до избрания в парламент, работал в СБУ в должности первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особо важным поручениям главы СБУ.

Ранее сегодня сообщалось, что президент уволил 15 глав областных государственных администраций. 

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Теги: Владимир Зеленский, разведка, владислав бухарев
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