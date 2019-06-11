Зеленский уволил 15 глав облгосадминистраций и назначил врио

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

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Президент Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге.

"Относительно увольнения губернаторов, сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров об увольнении руководителей областных государственных администраций", - сказал он.

Позже соответствующие указы президента были опубликованы на сайте АП.

Уволены глава Черниговской ОГА Александра Мисника, глава Хмельницкой ОГА Вадима Лозового, врио главы Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий, глава Тернопольской ОГА Степана Барны, глава Сумской ОГА Николай Клочко, врио Полтавской ОГА Роман Товстый, врио Одесской ОГА Сергей Паращенко, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, глава Львовской ОГА Олег Синютка, глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко, глава Киевской ОГА Александр Терещук, глава Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук, глава Запорожской ОГА Константин Бриль, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, глава Волынской ОГА Александр Савченко.

Также Зеленский назначил временных исполняющих обязанности глав указанных ОГА:

Волынской – Александра Киричука,

Закарпатской – Ивана Дурана,

Запорожской – Эллу Слепян,

Ивано-Франковской – Марию Савку,

Киевской – Вячеслава Кучера,

Кировоградской – Сергея Коваленко,

Львовской – Ростислава Замлинского,

Николаевской – Вячеслава Боня,

Сумской – Вадима Акперова,

Тернопольской – Ивана Крысака,

Хмельницкой – Владимира Кальниченко,

Черниговской – Наталью Романову.

10 июня сообщалось, что Зеленский инициировал снятие всех глав облгосадминстраций, но Кабинет министров утвердил пока увольнение только 13.