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Декларация нового главы внешней разведки: 5 квартир и 4 машины

Декларация нового главы внешней разведки: 5 квартир и 4 машины - Фото
Владислав Бухарев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.08.2019, 19:25

Жена чиновника владеет квартирой и земельным участком в оккупированном Крыму

Новый глава Службы внешней разведки (СВР) Владислав Бухарев обнародовал свою декларацию. Согласно документу, его жена владеет квартирой и земельным участком в оккупированном Крыму.

Глава СВР вместе с женой и дочерью владеют квартирой в Киеве площадью 106 кв м.

На жену записан дом площадью 700 кв м в Вишеньках Киевской области, а также квартира в Ялте площадью 86 кв м. Кроме того жена владеет земельными участками в Вишеньках (площадь - 2500 кв м) и в Алуште (875 кв м).

Дочь Бухарева Юлия владеет квартирами в Киеве (площадь - 219 кв м) и в Зазимье Киевской области (площадь – 75 кв м).

Кроме того Бухарев задекларировал три пары часов и два автомобиля: Lexus 350 RX и Toyota Land Cruiser 76. Его жена владеет также двумя авто: Lexus LX 570 и Volkswagen Multivan.

Бухарев в декларации указал 330845 грн зарплаты, которую он получил в управлении делами аппарата Верховной Рады, а также 304262 грн дохода, связанного с выполнением депутатских полномочий (Бухарев был депутатом 8 созыва от фракции Батькивщина).

На банковских счетах Бухарева – 850 евро, 2000 долл и 77000 грн. У жены – больше: около 600 тыс долл.

Зеленский подписал указ о назначении Бухарева 11 июня. Он уже успел попасть в скандал, связанный с его награждением медалью ФСБ РФ.

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декларация разведка свр владислав бухарев
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