Бухарев раскрыл, что Зеленский сказал, назначив его главой СВР

Владислав Бухарев (скриншот)

Новое руководство Украины будет защищать национальные интересы: угрозы заключения мира с оккупантами путем капитуляции нет. В этом "нет ни малейших сомнений" у нового главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева, пишет censor.net.ua.

"Говорю это исходя из задач, поставленных мне президентом <...> Владимир Зеленский сказал, что мне доверяет одну из важных для страны структур управления, от которой во время войны многое зависит. Что нельзя повторять событий начала войны и что нельзя подвести", - сказал глава СВР.

Бухарев посетовал, что внешняя разведка якобы не была интересна руководству страны долгие годы, и потому "раздут аппарат в ущерб оперативникам, нет нормального управления, провалы кадровой политики".

Глава СВР считает, что главное - создать условия, чтобы в разведку шли "не мажорные сынки, а мотивированные патриоты".

"Чтобы добиться победы, разведка должна стать приоритетом", - отметил Бухарев, добавив, что "сделает все, чтобы добиться освобождения страны от оккупации".

12 июня Бухарева представили личному составу СВР: сделал это первый помощник президента Сергей Шефир, который является совладельцем студии Квартал 95.

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