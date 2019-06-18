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18.06.2019, 11:45

Бухарев раскрыл, что Зеленский сказал, назначив его главой СВР

Бухарев раскрыл, что Зеленский сказал, назначив его главой СВР - Фото
Владислав Бухарев (скриншот)

По словам Владислава Бухарева, победа в войне РФ против Украины "придет, когда разведка даст руководству точное понимание врага и его возможностей"

Новое руководство Украины будет защищать национальные интересы: угрозы заключения мира с оккупантами путем капитуляции нет. В этом "нет ни малейших сомнений" у нового главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева, пишет censor.net.ua.

"Говорю это исходя из задач, поставленных мне президентом <...> Владимир Зеленский сказал, что мне доверяет одну из важных для страны структур управления, от которой во время войны многое зависит. Что нельзя повторять событий начала войны и что нельзя подвести", - сказал глава СВР.

Бухарев посетовал, что внешняя разведка якобы не была интересна руководству страны долгие годы, и потому "раздут аппарат в ущерб оперативникам, нет нормального управления, провалы кадровой политики".

Глава СВР считает, что главное - создать условия, чтобы в разведку шли "не мажорные сынки, а мотивированные патриоты".

"Чтобы добиться победы, разведка должна стать приоритетом", - отметил Бухарев, добавив, что "сделает все, чтобы добиться освобождения страны от оккупации".

12 июня Бухарева представили личному составу СВР: сделал это первый помощник президента Сергей Шефир, который является совладельцем студии Квартал 95.

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Теги: война в донбассе, разведка, свр, владислав бухарев
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