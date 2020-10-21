"Это большая ответственность для страны". Зеленский подписал закон о разведке

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в усилении разведывательной деятельности и новый закон будет этому способствовать

Президент Владимир Зеленский подписал закон о разведке. Этот документ вводит понятие разведывательного сообщества в Украине, а также определяет, какие именно организации занимаются и курируют разведдеятельность.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам президента, реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет "соответствовать характеру и масштабным актуальным угрозам Национальной безопасности Украины".

"Вопрос разведки является приоритетом, а материалы разведчиков – основа для принятия важных государственных решений. Поэтому этот закон – <...>большая ответственность для страны, которая нуждается в значительном усилении стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности", – отметил Зеленский.

Читайте также: Нацгвардии хотят дать полномочия военной разведки – ЦПК

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.