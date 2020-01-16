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Верховная Рада приняла закон о разведке в первом чтении

Верховная Рада приняла закон о разведке в первом чтении - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.01.2020, 17:41

Законопроект поддержали 233 нардепа

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о разведке.

"За" проголосовали 233 депутата, "против" - 8, воздержались 119.

Голосование по фракциям:

Во время обсуждения споры вызвала поправка, дающая функции разведки Национальной гвардии. Глава фракции Голос Сергей Рахманин отметил, что в том виде, в котором это прописано в нынешней редакции, законопроект дает Нацгвардии неограниченные полномочия в области разведки, хотя она не должна иметь таких функций как правоохранительный орган.

Законопроект определяет основные задачи разведки, вводит понятие разведывательного сообщества Украины, определяет, какие организации являются разведывательными органами и основы их функционирования.

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верховная рада разведка разведсообщество
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