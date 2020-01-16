Нацгвардии хотят дать полномочия военной разведки - ЦПК

Существенно расширяется функционал и фактическое влияние структур МВД под управлением Арсена Авакова (Фото: пресс-служба МВД)

Национальной гвардии хотят дать полномочия военной разведки. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на президентский законопроект №2412 о разведке, поддержанный вчера на заседании профильного комитета парламента.

Сейчас исключительная компетенция по военной разведке - у разведывательного органа Минобороны. Президент предлагал добавить к субъектам отдельные воинские части и органы управления военной разведки Вооруженных сил, однако комитет решил дополнить этот перечень подразделениями Нацгвардии, у которой на данный момент нет таких возможностей.

ЦПУ отмечает, что таким образом в системе МВД, которому подчиняется Нацгвардия, создается полноценная параллельная система военных и правоохранительных формирований теперь уже с возможностями разведки, что несет риски злоупотребления.

Такия образом, подразделения Нацгвардии получат влияние далеко за пределами Украины, так как смогут для выполнения задач внедрять агентуру за рубежом, организовывать спецоперации за рубежом (например, иметь агентов в посольствах как украинских, так и иностранных в Украине и т.д.). Кроме того, Нацгварлдия сможет фактически получить тайное финансирование на обеспечение разведки. Учитывая, что большинство разведывательной информации и деятельности будет вне прокурорского контроля, параллельная система получает сверхмощный и неконтролируемый инструмент влияния.

Также проект вносит изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, вводя гарантии для лиц, которым известна информация о разведывательной тайне. Такие лица не смогут быть допрошены по этим вопросам.

Подобные изменения существенно расширит функционал и фактическое влияние структур МВД.

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