Верховная Рада приняла закон о разведке
17.09.2020, 13:32
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Законопроект поддержали 258 нардепов
Верховная Рада приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект о разведке.
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"За" проголосовали 258 депутатов, "против" – 9, "воздержались" – 50.
Законопроект определяет основные задачи разведки, вводит понятие разведывательного сообщества Украины, определяет, какие организации являются разведывательными органами, и основы их функционирования.
Споры нардепов во время обсуждения вызвало возможное наделение Службы внешней разведки функциями правоохранительного органа.
Новость дополняется...
- 11 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду четыре законопроекта о разведке.
- 16 января он был принят в первом чтении.
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