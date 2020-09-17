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Верховная Рада приняла закон о разведке

17.09.2020, 13:32
Верховная Рада приняла закон о разведке - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Законопроект поддержали 258 нардепов

Верховная Рада приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект о разведке.

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"За" проголосовали 258 депутатов, "против" – 9, "воздержались" – 50.

Законопроект определяет основные задачи разведки, вводит понятие разведывательного сообщества Украины, определяет, какие организации являются разведывательными органами, и основы их функционирования.

Споры нардепов во время обсуждения вызвало возможное наделение Службы внешней разведки функциями правоохранительного органа.

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Денис Юдин
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