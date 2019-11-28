МИД Литвы отреагировал на "российский" Крым в приложениях Apple

Линас Линкявичюс (фото - flickr МИД Литвы)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс разочарован тем, что американская компания Apple обозначила в своих приложениях для российских пользователей Крым как часть России. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Мы присоединяемся к выражению разочарования тем, что Apple считает Крым территорией России. Мы призываем Apple изменить эту неосведомленную точку зрения, так как статус-кво не изменился в Крыму: он все еще оккупирован Россией, это земля Украины, в этой войне все еще гибнут люди", - отметил Линкявичюс.