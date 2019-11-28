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МИД Литвы отреагировал на "российский" Крым в приложениях Apple

МИД Литвы отреагировал на "российский" Крым в приложениях Apple - Фото
Линас Линкявичюс (фото - flickr МИД Литвы)
28.11.2019, 12:16

Линас Линкявичюс подчеркнул, что Крым до сих пор оккупирован Россией

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс разочарован тем, что американская компания Apple обозначила в своих приложениях для российских пользователей Крым как часть России. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Мы присоединяемся к выражению разочарования тем, что Apple считает Крым территорией России. Мы призываем Apple изменить эту неосведомленную точку зрения, так как статус-кво не изменился в Крыму: он все еще оккупирован Россией, это земля Украины, в этой войне все еще гибнут люди", - отметил Линкявичюс.

  • В посольстве Украины в США сообщили, что безотлагательно обратились к руководству Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании.
  • Ранее в российской Госдуме заявили, что Apple стала показывать российским пользователям Крым территорией РФ в своих продуктах. При этом для украинских пользователей Apple Крым отображается как часть Украины.

 

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Крым литва линас линкявичюс Apple﻿
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