Европейский союз признался в недостаточной эффективности своих войск
Руководство Евросоюза не хочет больше полагаться только на США в плане обороны, пишет Reuters
Европейский Союз признал, что ему не хватает возможностей для того, чтобы стать самостоятельной военной державой, способной помочь НАТО или быстро развернуть войска в случае региональных кризисов. Об этом говорится первом ежегодном отчете об обороны Евросоюза, сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Только 60% национальных войск и вооружений, номинально имеющихся также в распоряжении НАТО, находятся в состоянии, пригодном для развертывания, говорится в отчете.
Сообщается, что правительства стран ЕС не хотят развертывать эти вооруженные силы – в официальных военных миссиях союза участвуют 7% от всего военного персонала стран ЕС.
При этом, пишет Reuters, в Евросоюзе возникают проблемы с численностью состава армий.
"ЕС не располагает всем необходимым военным потенциалом для достижения своего уровня амбиций", – говорится в отчете.
Издание отмечает, что руководство Евросоюза не хочет больше полагаться только на США в разрешении кризисов. Причина этого - четыре года враждебного отношения к НАТО со стороны действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Основные правительства Евросоюза – Франция, Германия, Италия и Испания надеются, что подробный анализ и публичное признание неудач в оборонной сфере станет для союза переломным моментом, сообщает Reuters.
- 7 ноября 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга НАТО", раскритиковав координацию в принятии стратегических решений между США и их союзниками по альянсу. Сообщалось, что он предлагал усилить оборонные обязательства стран ЕС.
- 30 июля этого года Трамп заявил о выводе из Германии части войск, так как ФРГ ежегодно платит России миллиарды долларов за энергоносители и просрочила платеж в НАТО.
- 18 июля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что у ЕС должны быть собственные оборонные возможности, которые бы дополняли возможности НАТО.
Комментарии