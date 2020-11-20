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Европейский союз признался в недостаточной эффективности своих войск

20.11.2020, 17:37
Европейский союз признался в недостаточной эффективности своих войск - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Руководство Евросоюза не хочет больше полагаться только на США в плане обороны, пишет Reuters

Европейский Союз признал, что ему не хватает возможностей для того, чтобы стать самостоятельной военной державой, способной помочь НАТО или быстро развернуть войска в случае региональных кризисов. Об этом говорится первом ежегодном отчете об обороны Евросоюза, сообщает Reuters

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Только 60% национальных войск и вооружений, номинально имеющихся также в распоряжении НАТО, находятся в состоянии, пригодном для развертывания, говорится в отчете.

Сообщается, что правительства стран ЕС не хотят развертывать эти вооруженные силы – в официальных военных миссиях союза участвуют 7% от всего военного персонала стран ЕС.

При этом, пишет Reuters, в Евросоюзе возникают проблемы с численностью состава армий. 

"ЕС не располагает всем необходимым военным потенциалом для достижения своего уровня амбиций", – говорится в отчете.

Издание отмечает, что руководство Евросоюза не хочет больше полагаться только на США в разрешении кризисов. Причина этого - четыре года враждебного отношения к НАТО со стороны действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Основные правительства Евросоюза – Франция, Германия, Италия и Испания надеются, что подробный анализ и публичное признание неудач в оборонной сфере станет для союза переломным моментом, сообщает Reuters.

Станислав Стороженко
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США нато евросоюз оборона

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