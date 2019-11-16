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Макрон хочет сделать ЕС независимым от НАТО - Welt

Макрон хочет сделать ЕС независимым от НАТО - Welt - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)
16.11.2019, 14:37

Президент Франции предлагает уточнить пункт договора о Евросоюзе, который обязывает его членов помогать друг другу

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает усилить оборонные обязательства стран Европейского союза, сообщает Welt am Sonntag.

По информации издания, которое ссылается на дипломатов ЕС, Франция предлагает внести уточнения в седьмой пункт 42-й статьи договора о ЕС, согласно которому страны Евросоюза должны оказывать помощь любому члену сообщества.

Изменения, которые предлагает Макрон, призваны обеспечить защиту стран, не входящих в НАТО - Швеции, Финляндии, Австрии, Кипра, Мальты и Ирландии, а также на случай, если НАТО не сможет активировать коллективную оборону в случае нападения на страну, входящую и в НАТО, и в ЕС.

  • 7 ноября Макрон заявил, что НАТО теряет координацию, а Европе надо "проснуться" и стать "глобальной силой".

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нато эмманюэль макрон европейский союз
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