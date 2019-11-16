Макрон хочет сделать ЕС независимым от НАТО - Welt

Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает усилить оборонные обязательства стран Европейского союза, сообщает Welt am Sonntag.

По информации издания, которое ссылается на дипломатов ЕС, Франция предлагает внести уточнения в седьмой пункт 42-й статьи договора о ЕС, согласно которому страны Евросоюза должны оказывать помощь любому члену сообщества.

Изменения, которые предлагает Макрон, призваны обеспечить защиту стран, не входящих в НАТО - Швеции, Финляндии, Австрии, Кипра, Мальты и Ирландии, а также на случай, если НАТО не сможет активировать коллективную оборону в случае нападения на страну, входящую и в НАТО, и в ЕС.

7 ноября Макрон заявил, что НАТО теряет координацию, а Европе надо "проснуться" и стать "глобальной силой".

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