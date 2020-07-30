"Платят России миллиарды". Трамп не хочет защищать Германию от РФ

США на треть сокращает военный контингент в Германии. Часть военных передислоцируют в другие страны Европы

США выводит из Германии часть войск, так как ФРГ ежегодно платит России миллиарды долларов за энергоносители и просрочила платеж в НАТО. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

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"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, и мы должны защищать Германию от России. Что это вообще такое? Кроме того, Германия сильно просрочила их 2%-ый взнос в НАТО. Поэтому мы выводим часть войск из Германии!" – написал он.

Вчера глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведет из Германии около 11 800 военных, что составляет почти треть от американского контингента в стране, передает NPR . Около 5600 из них передислоцируют в другие страны Европы, в частности в Польшу.

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Марк Сировой

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