Северный поток-2. ЕС призвал США отменить санкции против европейских компаний

В ЕС считают, что санкции США против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2, нарушают международное право

Европейский Союз призывает США не вводить санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода Северный поток-2. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Голос Америки.

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Принципиально ЕС выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес, - сказал дипломат, комментируя новые инструкции Госдепа США по Северному потоку-2.

Он также сказал, что ЕС считает экстерриториальные санкции нарушением международного права, а европейская политика должна определяться в Европе, а не третьей страной.

Боррель призвал США отменить угрозу санкций и начать открытый диалог.

"Там, где существуют различные взгляды на политику, ЕС всегда открыт к диалогу. Но это не может произойти, когда есть угроза санкций", - подытожил он.

СПРАВКА. Работа над газопроводом Северный поток-2 началась в 2016 году. Планируется, что он будет проходить через Балтийское море от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда.

15 июля Госсекретарь США Майкл Помпео издал новые инструкции по политике в ответ на строительство Северного потока-2 и Турецкого потока-2. В них говорится, что если станет известно, что европейские компании сотрудничают с этими российскими энергетическими проектами, эти компании рискуют попасть под американские санкции.

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Марк Сировой

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