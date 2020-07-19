Северный поток-2. ЕС призвал США отменить санкции против европейских компаний
В ЕС считают, что санкции США против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2, нарушают международное право
Европейский Союз призывает США не вводить санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода Северный поток-2. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Голос Америки.
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Принципиально ЕС выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес, - сказал дипломат, комментируя новые инструкции Госдепа США по Северному потоку-2.
Он также сказал, что ЕС считает экстерриториальные санкции нарушением международного права, а европейская политика должна определяться в Европе, а не третьей страной.
Боррель призвал США отменить угрозу санкций и начать открытый диалог.
"Там, где существуют различные взгляды на политику, ЕС всегда открыт к диалогу. Но это не может произойти, когда есть угроза санкций", - подытожил он.
- В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении трубоукладчиков Северного потока-2. Швейцарско-нидерландская компания Allseas остановила работы на магистрали. В ответ на это в Газпроме заявили, что строительство газопровода будет завершено российскими мощностями.
- В конце июня в нижней палате американского парламента зарегистрировали законопроект о расширении санкций против Северного потока-2.
- 1 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия намерена завершить строительство Северного потока-2. Она заявила, что проект является "экономическим, а не политическим".
- 15 июля Госсекретарь США Майкл Помпео издал новые инструкции по политике в ответ на строительство Северного потока-2 и Турецкого потока-2. В них говорится, что если станет известно, что европейские компании сотрудничают с этими российскими энергетическими проектами, эти компании рискуют попасть под американские санкции.
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