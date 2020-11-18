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ЕС нет смысла стремиться к стратегической автономии от НАТО и США – глава МИД Литвы

18.11.2020, 09:23
ЕС нет смысла стремиться к стратегической автономии от НАТО и США – глава МИД Литвы - Фото
Линас Линкявичюс (фото - flickr МИД Литвы)

Линас Линкявичюс считает,что у Европы должны быть собственные возможности, которые бы дополняли возможности Североатлантического Альянса

Евросоюз не должен дублировать функции НАТО в сфере безопасности и обороны ради "стратегической автономии". Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в выступлении на онлайн-конференции "На пути к Варшавскому форуму по безопасности", передает Укринформ.

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"По нашему пониманию, мы не должны – не только в политическом, но и в практическом измерении – дублировать наши функции и впустую тратить ресурсы, которые формируются налогоплательщиками", – прокомментировал Линкявичюс особенности взаимодействия между ЕС и НАТО в сфере безопасности и обороны.

Он считает, что у Европы должны быть собственные возможности, которые бы дополняли возможности Альянса.

  • 27 октября Линкявичюс заявил, что препятствием вступлению Украины в НАТО является не только продолжающийся конфликт на Донбассе, но и российская оккупация Крыма.
Арина Толина
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