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Кулеба: Украина может идти в НАТО и без плана действий по членству

17.11.2020, 20:58
Кулеба: Украина может идти в НАТО и без плана действий по членству - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Marcin Obara/EPA)

По мнению главы МИД, не следует возносить ПДВ в ранг культа

Не следует преувеличивать значение предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, поскольку целью Киева является членство в Альянсе, которое можно достичь и без этого плана. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

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"Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить", – заявил Кулеба.

Он добавил, что ПДЧ нельзя возносить в ранг культа.

Кулеба отметил, что путь Украины к членству в НАТО должен быть четко определен по направлению, инструментам и ​​дедлайну.

"Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, не приблизит нас к нашей цели", – резюмировал министр.

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Наталия Медведева
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дмитрий кулеба нато ПДЧ

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