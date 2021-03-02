США могут ввести санкции против России за отравление Навального уже сегодня – Reuters

США могут ввести санкции против России, связанные с отравлением оппозиционера Алексея Навального, сегодня, 2 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

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Санкции могут быть введены на основании указов. Один из них был издан в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового уничтожения, другой – после вторжения России в Крым в 2014 году, он предоставляет широкие полномочия для введения санкций против российских чиновников.

Также в основании санкций будет лежать закон от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием, сообщили Reuters собеседники на условиях анонимности.

CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщает, что санкции против России за отравление и лишение свободы Навального могут быть введены на этой неделе, они будут скоординированы с санкциями Европейского союза.

Денис Юдин

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