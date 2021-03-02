UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США могут ввести санкции против России за отравление Навального уже сегодня – Reuters

02.03.2021, 06:38
США могут ввести санкции против России за отравление Навального уже сегодня – Reuters - Фото
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

США могут ввести санкции против России, связанные с отравлением оппозиционера Алексея Навального, сегодня, 2 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Санкции могут быть введены на основании указов. Один из них был издан в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового уничтожения, другой – после вторжения России в Крым в 2014 году, он предоставляет широкие полномочия для введения санкций против российских чиновников.

Также в основании санкций будет лежать закон от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием, сообщили Reuters собеседники на условиях анонимности.

CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщает, что санкции против России за отравление и лишение свободы Навального могут быть введены на этой неделе, они будут скоординированы с санкциями Европейского союза.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США санкции алексей навальный
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 