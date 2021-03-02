США могут ввести санкции против России за отравление Навального уже сегодня – Reuters
США могут ввести санкции против России, связанные с отравлением оппозиционера Алексея Навального, сегодня, 2 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.
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Санкции могут быть введены на основании указов. Один из них был издан в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового уничтожения, другой – после вторжения России в Крым в 2014 году, он предоставляет широкие полномочия для введения санкций против российских чиновников.
Также в основании санкций будет лежать закон от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием, сообщили Reuters собеседники на условиях анонимности.
CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщает, что санкции против России за отравление и лишение свободы Навального могут быть введены на этой неделе, они будут скоординированы с санкциями Европейского союза.
- 20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета. Он был госпитализирован и в тот же день впал в кому. Позже его вывезли на лечение в Германию, где врачи диагностировали отравление боевым ядом из группы "Новичок".
- 14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN опубликовали расследование, в котором говорилось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ РФ. 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021-го Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
- 22 февраля стало известно, что в Евросоюзе согласовали санкции против российских чиновников в ответ на приговор Навальному.
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