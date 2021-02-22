В Евросоюзе договорились о санкциях за приговор Навальному: кто в списке – Reuters
22.02.2021, 17:02
Александр Бастрыкин (Фото – Сергей Чириков, EPA)
Главы МИД стран Евросоюза согласовали новые санкции против России сегодня, 22 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Санкции вводятся в ответ на лишение свободы российского оппозиционера Алексея Навального.
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По информации Reuters, на встрече не обсуждались фамилии тех, кто попадет под санкции, но собеседники агентства рассказали, что в список должны войти глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнений наказаний Александр Калашников.
- 2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В его поддержку начались протесты.
- 17 февраля ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального.
- Сегодня, 22 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия выбрала путь конфронтации с Евросоюзом.
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