В Евросоюзе договорились о санкциях за приговор Навальному: кто в списке – Reuters

Главы МИД стран Евросоюза согласовали новые санкции против России сегодня, 22 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Санкции вводятся в ответ на лишение свободы российского оппозиционера Алексея Навального.

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По информации Reuters, на встрече не обсуждались фамилии тех, кто попадет под санкции, но собеседники агентства рассказали, что в список должны войти глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнений наказаний Александр Калашников.

Денис Юдин

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