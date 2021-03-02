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США ввели санкции против замглавы администрации Путина, директора ФСБ и генпрокурора РФ

02.03.2021, 20:20
США ввели санкции против замглавы администрации Путина, директора ФСБ и генпрокурора РФ - Фото
Алексей Навальный (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Министерство финансов США опубликовало список россиян, в отношении которых ввели санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

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В список попали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, генпрокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

Также Минфин США ввел санкции против 27-го научного центра Минобороны РФ, 33-го центрального НИИ Минобороны РФ и НИИ органической химии и технологии.

По информации США, компании, попавшие под санкции, связаны с химическим производством и могут быть причастны к отравлению Навального.

Вадим Ребрина
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США санкции алексей навальный
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