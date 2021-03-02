США ввели санкции против замглавы администрации Путина, директора ФСБ и генпрокурора РФ
Министерство финансов США опубликовало список россиян, в отношении которых ввели санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
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В список попали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, генпрокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
Также Минфин США ввел санкции против 27-го научного центра Минобороны РФ, 33-го центрального НИИ Минобороны РФ и НИИ органической химии и технологии.
По информации США, компании, попавшие под санкции, связаны с химическим производством и могут быть причастны к отравлению Навального.
- 20 августа 2020-го Навального отравили, 22 числа его вывезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок".
- 14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN опубликовали расследование, в котором говорилось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ РФ. 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021-го Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Он может получить еще один тюремный срок за якобы "клевету на ветерана".
- Сегодня Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением Навального.
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