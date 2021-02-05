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Навальный снова в суде: новый тюремный срок может получить еще и за "клевету на ветерана"

05.02.2021, 08:53
Навальный снова в суде: новый тюремный срок может получить еще и за
Алексей Навальный (скриншот из трансляции Радио Свобода)

Сегодня осужденного в России на два года и восемь месяцев тюрьмы Алексея Навального, политического противника президента РФ Владимира Путина, снова привезут в суд в Москве. Там заслушают еще одно дело, где он проходит обвиняемым, – теперь "о клевете на ветерана". Об этом пишет местное издание Медуза.

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Дело завели в июне 2020 года, когда Навальный назвал "продажными холуями" на службе у "гнусного старикашки" героев агитационного ролика пропагандистского канала Кремля RT о поправках к Конституции РФ ради Путина.

Следственный комитет РФ посчитал, что этими словами оппозиционер "порочит честь и достоинство ветерана" Второй мировой войны Игната Артеменко – тот (среди прочих) снялся в ролике.

По ч. 2 ст. 128.1 российского Уголовного кодекса Навальному грозит наказание до двух лет тюрьмы.

Между тем, в команде политика решили, что смысла в продолжении нынешних протестов нет, и собираются проводить новые акции только весной и летом.

  • 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после отравлениz "Новичком" и лечения в Германии: оппозиционера тут же задержали и 2 февраля приговорили к 3,5 годам тюрьмы. В его поддержку прошли протесты, которые были легко подавлены режимом; задержаны тысячи человек.

Читайте также: "Навальный еще может стать президентом РФ". Зачем Путин посадил оппозиционера №1. Что дальше?

Евгений Пилипенко
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