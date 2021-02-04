Команда Навального отказалась от проведения массовых митингов в ближайшее время

Руководитель сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального заявил, что команда политика не планирует проводить митинги в ближайшие выходные с требованием его освобождения. Об этом Леонид Волков сказал в прямом эфире в YouTube.

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По его словам, в регионах некому организовывать акции, так как многие местные координаторы и сторонники Навального арестованы. Волков сказал, что проведение акций каждую неделю приведет к разочарованию в уличной форме протеста. Следующие митинги штаб Навального планирует весной и летом.

"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени, на умном голосовании", – сказал представитель Навального. Речь идет о выборах в нелегитимную Госдуму РФ, которые должны состояться осенью 2021 года.

По словам Волкова, "доставать" Навального из тюрьмы будут "внешнеполитическими методами". В планах команды сделать так, "что ни один мировой лидер не будет говорит с Путиным ни о чем кроме Алексея Навального и его освобождения".

17 января Навальный вернулся в Москву из Германии. Он был задержан в аэропорту.

2 февраля Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима.

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Вадим Ребрина

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